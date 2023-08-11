節能減碳議題日益受到重視，各國都加速節能建築材料的開發，國碳科配合美國經銷商通過超過百項認證；伴隨各國基建積極推展，營運蓄勢加速衝刺。

此外，大陸防火填塞材料市場因防火意識抬頭，用量遠大於國內，目前均使用歐美高端產品，亦為開發目標市場。

國碳科產品分成防火工程及防火材料，承包台灣電力公司各發電廠及變電所、台北捷運、高雄捷運、機場捷運、高鐵、台鐵等交通設施、政府機關及高科技廠辦的防火工程。防火材料包括阻燃劑、防火材料、防火塗料等，內、外銷比為31.64％及68.36％。

受制新冠疫情人流控管影響大型公共建設、民營工程進度推展，國碳科去年爭取國內民營建廠的防火延燒工程案外、調整原物料採購方式和匯率避險因應，EPS 2.08元，連三年每股獲利維持2元以上。

國碳科除成立國碳上海子公司外，目前於美國、加拿大、南美、中東、北非、印度、越南、紐澳、韓國及歐洲等地以建立經銷商體制為重點銷售模式。

國碳科表示，今年加速開拓海外新單、新市場。外銷訂單除配合客戶進行相關市場認證及需求，並開發新客戶；大陸上海國碳將改採爭取大單與長單方式，以達事半功倍。

另，還持續發展或改良室內及室外應用的防火材料與施工方法，尤其水性鋼構防火塗料應用是重點計畫。