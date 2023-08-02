英國石油Q2的獲利不僅不如預期，降幅也比艾克森美孚（Exxon Mobil）、殼牌（Shell）、雪佛龍（Chevron）等主要對手的50％左右還慘烈。國際油價已自去年2月俄烏戰爭爆發後觸抵的高點滑落，除英國石油外，艾克森美孚、殼牌、雪佛龍等能源巨頭Q2獲利明顯衰退。去年俄羅斯入侵烏克蘭後，能源出口大國俄國遭西方制裁，油市供給蒙上陰影，帶動油氣價格飆漲。

英國石油上季的基本重置成本利潤（underlying replacement cost profit）26億美元，少於第一季的50億美元和去年同期的85億美元，也不及24位分析師平均預估的35億美元。淨利（net income）部分，從去年同期的93億美元驟減到18億美元。

儘管Q2業績慘遭滑鐵盧，英國石油仍宣布股利調高10％，來到每股7.27美元。這是自三年前因應疫情將股利砍半後，第四度調升股利。

BP也沒停下實施庫藏股腳步，計畫未來3個月回購15億美元自家股票。今年5月，BP放緩季度股票回購計畫速度，規模從前季的27.5億美元縮減為17.5億美元，導致股價下殺創3年多來最大單日跌幅。

BP執行長魯尼（Bernard Looney）指出，持續實施庫藏股及提高股利，顯示該公司對自家業績表現有信心。他向《路透》透露，BP推動股票回購計畫後，過去4個季度的在外流通股數已減9％。

英國石油預期，第三季國際油價可望因石油輸出國家組織（OPEC）減產獲得支撐；此外原油庫存及美國需求下降，有助提振精煉廠的利潤。

BP也預測，Q3歐亞地區的天然氣價格持續走跌，主要因歐洲國家會趕在冬季來臨前儲存天然氣，歐洲大陸庫存將高出正常水平。