第三季發行額估計1.007兆美元，高於5月預測7,330億美元，和摩根大通預測的7,960億美元。按最新估計，財政部本季底現金餘額6,500億美元，較初值高500億美元。第四季發行額8,520億美元，季底現金餘額7,500億美元。

財政部持續大規模舉債，摩根大通策略師貝利（Jay Barry）預期美國2023年財政年度預算赤字會擴大。

對於第三季發行額逾1兆美元，專家認為美國財政赤字前景不斷惡化，舉債會持續承受壓力。

傑富瑞（Jefferies）經濟師西蒙斯（Thomas Simons）以「令人側目」來形容財政部的預測，認為這會削弱美債需求，從而推高殖利率而引發流動性問題。

他認為目前情況，跟財政部在新冠疫情爆發後大量舉債的背景不同。其2020年5月估計當年第二季發行額近3兆美元，但當時債市有極大避險需求來吸納新發行美債。但聯準會去年開始持續緊縮，現在已沒當初那麼龐大美元可流入債市。

西蒙斯認為目前風險是沒外國與美國等債市投資人持續性需求，未來六個月到九個月債市會因美債標售規模龐大而疲弱，增加美債交易難度。

但他仍預期接下來債市表現不會像2013年退場恐慌（taper tantrum）引發劇烈震盪，或像去年英國債市那樣波動。

巴克萊1日在標題為「財政部海嘯」報告中指逾1兆美元發行額是顯示美國財政持續惡化。

其策略師普拉罕（Anshul Pradhan）和莫克（Andres Mok）認為就算美國2024年對投資人的美債淨發行額近2兆美元也不令人意外。