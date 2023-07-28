菲律賓與中國長期以來在南海島礁問題上存在嚴重領土主權爭議，但自親中的杜特蒂總統下台並換上小馬科斯之後，菲律賓再度回到親美路線，除准許美軍設立基地之外，雙方還舉行多次針對南海的聯合軍事演習。中國為此提議與菲律賓也進行聯合演習，但菲國軍方略有疑慮，只表示要「研究研究」。

《美國之音》報導說，根據菲律賓的《美國有線電視新聞網》（CNN）以及當地國營的《人民電視台》（PTV）星期四（7月27日）消息稱，這項建議是由中國駐馬尼拉大使黃溪連提出的，而新任菲律賓武裝部隊總參謀長羅密歐．布勞納（Romeo Brawner）在一則CNN的視頻中表示，「他們說他們提交了一份白皮書，我們必須做些研究。」

《路透》指出，布勞納本人沒有立即對此發表公開的評論，而菲律賓軍方發言人梅德爾．阿吉拉爾（Medel Aguilar）則表示，他並未看到布勞納接受採訪的視頻，但是強調布勞納與中國外交官進行的只是「非正式」對話。

阿吉拉爾說，「我不瞭解我們是否已經收到了白皮書」。布勞納是在出席黃溪連大使為慶祝中共解放軍建軍節舉辦的招待會的間隙向記者發表談話的。

《路透》曾聯絡中國駐菲律賓大使館尋求對此事的評論，但是沒有立即收到回應。

布勞納在接受媒體採訪時說，「我們試圖與世界各國的軍隊和武裝部隊建立關係，而這也是我們防止戰爭的一個辦法。」

《路透》報導稱，北京是在中菲兩國南中國海主權爭議升溫、馬尼拉指控北京在南海進行「侵略性」活動之際提出兩國進行聯合軍演建議的。中國依據所謂歷史形成的「九段線」，聲稱對幾乎整個南中國海擁有主權。北京的這一主張與菲律賓和越南等多個國家發生矛盾與衝突。

中菲雙方對於進行聯合軍演的提議並未透露出更多的細節，但是布勞納表示，任何聯合軍演都不會在南海舉行。

報導說，小馬科斯總統上任後致力於恢復與提升與傳統盟友美國的軍事和安全關係，美國與菲律賓也曾多次在南海舉行聯合軍事演習。