據外媒報導，美國最快於美東時間週五（7月28日）宣佈向台灣提供價值超過3億美元的軍事援助，此舉可能會激怒中國。正式公告時將不會包括美方所提供的武器系統清單，但消息人士表示，台灣原先期待獲得的4架MQ9A死神無人偵察機可能會落空。

《美國之音》引述《路透》報導，美國國會在2023年的預算案中批准使用價值最高可達10億美元的總統提取權（Presidential Drawdown Authority, PDA），用於向台灣提供武器援助。

一位不願透露姓名的官員《路透》表示，對台武器援助的方案預計價值約3.3億美元。白宮拒絕對此發表評論，預期正式公告時，也不會包括美方所提供的武器系統清單。

報導說，4名消息人士透露，這項計畫原先包括4架非武裝MQ-9A無人偵察機，但官員們正研究從無人機上移除一些只有美國空軍才能接觸到的先進設備相關細節，因此這次軍援納入MQ-9A的期望有可能會落空。

另1位知情人士說，MQ-9A衍生的另一個問題是該由誰來支付無人機改造費用，因此也無法確定無人偵察機是否仍然為此次援助方案的一部分。

報導表示，台灣先前已經同意購買4架更先進的MQ-9B海上衛士（Sea Guardian）無人機，預計2025年交付。MQ-9B由美國國防承包商通用原子航空系統公司（General Atomics）製造。

《金融時報》先前曾報導，華府允許將台灣的MQ-9B整合進區域內美軍和日本自衛隊使用的同一系統內。這將使美國及盟友、合作夥伴能同時觀察到由無人機搜集到的相同資訊。

美國國防部長勞埃德·奧斯丁（Lloyd Austin）5月在參議院聽證會上預告，美國很快將通過去年國會授權的總統提取權，為台灣提供重大的額外安全援助。他說，此舉是美國在履行《台灣關係法》義務和執行其它美國政策的長期承諾的一部分。

總統提取權允許總統在緊急情況下，無須國會批准便可從美國現有庫存提取物資。這有助於加快安全援助，美國已經按照這種方式為烏克蘭提供了43次軍援，總值逾237億美元。

台灣在過去一段時間多次抱怨從美軍採購的武器被延遲交付，例如刺針防空飛彈，因為美國庫存的飛彈被運往烏克蘭。