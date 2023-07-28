美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天說，華府將保護盟國免受中國在太平洋地區的「霸凌行為」。
路透社報導，奧斯汀在布里斯本與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）會面，他向記者說：「我們在東海、南海還有太平洋西南部這裡，都看到令人不安的（中國）脅迫行為，我們將持續支持盟友和夥伴保護自己免於霸凌。」
奧斯汀又說，美國與澳洲都對中國試圖背離國際法的行為感到擔憂。
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天說，華府將保護盟國免受中國在太平洋地區的「霸凌行為」。
路透社報導，奧斯汀在布里斯本與澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）會面，他向記者說：「我們在東海、南海還有太平洋西南部這裡，都看到令人不安的（中國）脅迫行為，我們將持續支持盟友和夥伴保護自己免於霸凌。」
奧斯汀又說，美國與澳洲都對中國試圖背離國際法的行為感到擔憂。
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