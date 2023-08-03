黃嘉千與夏克立終結16年婚姻，在台灣、加拿大兩地鬧上法院，夏克立律師日前指加拿大法院判定夏克立並無不法行為，稱黃嘉千指控他罪名不成立，他則自曝被關出獄當晚只能和流浪漢睡在橋下，談及官司影響工作停擺又要負龐大律師費，現正處於負債，還一度崩潰哽咽。黃嘉千2日晚間透過律師發聲明，強調「夏先生故意扭曲事實，誠屬遺憾」。黃嘉千友人3日向本報爆料，指實在看不慣夏克立一路對媒體賣慘、裝可憐，「你明明很有錢，卻說自己身無分文，實在演很大！」

黃嘉千友人表示，之前夏克立友人聲稱在夏克立帶著家人參加實境節目《爸爸去哪兒》爆紅後，在大陸賺的所有收入，都交給黃嘉千管理，「但事實是，當時他們賺的錢，都匯到加拿大置產，在溫哥華買的3間房子都是登記在夏克立名下，而且他在加拿大還有折合台幣上千萬的現金存款！唯一一棟黃嘉千和夏克立共同持有的房子，是剛結婚時，嘉千用台灣的房子向銀行貸款，匯錢到加拿大買的」。

友人氣憤地說，這原本就只是家務事，請夏克立不要再為了讓大家撻伐黃嘉千，就利用自己是公眾人物身分，故意裝可憐、賣窮，讓別人同情他，把自己搞得這麼可憐，實在演很大，「他是加拿大人，在加拿大有房、有錢，也有家、人有朋友，需要淪落到去跟流浪漢一起睡天橋下嗎？常理判斷，這可能嗎？事實是怎樣就怎樣，真的不能說謊！」至於夏克立一直稱黃嘉千指控的罪名不成立，友人更氣憤表示，當時他看到黃嘉千傳給他看的受傷照片，心疼到都哭了。夏克立至記者截稿為止尚未回應。

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