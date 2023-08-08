我國今年6月15日起開放加拿大全齡牛肉輸台，國民黨立委林為洲今天質疑，食藥署去年（2022）去赴加拿大查場明顯劃錯重點，不僅未查去除特定風險物質（SRMs）化製場，也未查以30個月齡以上牛隻為主的屠宰場、肥育場。食藥署回應，已確實查核加牛管理體系安全無虞。

食藥署表示，去年8月與農業部動植物防疫檢疫署（前農委會動植物防檢局）以及BSE專家組成查核團，前往加拿大實地瞭解其對於BSE管制的官方安全管理與監測體系，以及生產設施相關防範等牛肉安全衛生作業，共查核1家肥育場、3家屠宰／加工廠、1家化製廠，並查訪其官方實驗室及主管機關運作，確認加國落實牛肉安全衛生管理。

針對立委質疑未實際前往SRMs化製場，食藥署副署長林金富說明，當時查核的該化製廠有取得SRM許可，只是查場當天剛好沒有貨可以處理，因此未實際操作，但相關資料都有勾稽並現場確認，也有確認SOP符合規定。

另針對立委質疑未查30個月齡以上牛隻為主的屠宰場、肥育場，林金富說，30月齡以上的牛隻換肉率較差，以經濟效益來說，不會有任何一家肥育場專門飼養30月齡以上的牛隻，因此查的是一般的肥育場；根據加拿大方說明，通常因為銷售較差或有特殊目的（種牛等）才會飼養到30月齡以上，大約佔所有牛隻的1成多。

林金富強調，查場的主要目的是看該國對牛隻的管理、屠宰等方式，是否和國際及台灣規定相符；換言之，加拿大要賣產品給我們，所以要看台灣的產品實質等同，系統性查核是國家對國家、對於牛隻疫病和加工管理的審查。