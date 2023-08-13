停放於樹林調車場EMU3000型自強號車廂，13日上午發現遭不明人士塗鴉破壞，台鐵局第一時間通報鐵路警察局，已派員前往現場勘查採證。這是EMU3000型自強號車廂首次遭噴漆塗鴉，台鐵局將盡速除漆、復舊，塗鴉車廂已造成車輛復舊、營運損失，將依法追究責任及求償。

民眾在臉書社團《靠北台鐵》發文指稱，「台鐵軟趴趴，難怪猴子們看你沒有。」據了解，今天清晨4時，台北樹林機務段遭不名人士闖入，EMU3000型自強號車廂遭噴漆塗鴉。

台鐵指出，今日清晨4點發現，停放於樹林機務段調車場EMU3000型車輛遭不明人士闖入塗鴉破壞，第一時間通報鐵路警察處理，待警方現場搜證後，目前已委託清潔公司、日立原廠公司等協助清洗及復舊評估，避免洗劑傷害到原本的烤漆，預計2、3天後完成清理。待找到塗鴉者後，依鐵路法送辦，也將求償清潔費用。

停放於樹林調車場EMU3000型自強號車廂，13日上午發現遭不明人士塗鴉破壞。（翻攝臉書《靠北台鐵》）

鐵警局指出，台北分局接獲通報後立即派遣樹林派出所會同偵查隊前往現場勘查採證，本案涉嫌違反《鐵路法》第68-2條「以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備之功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金。」現由鐵路警察蒐集事證，積極偵辦中。

若以EMU3000型自強號來說，是首次遭噴漆塗鴉，過去台鐵列車曾在2015年10月3日台鐵基隆七堵調車場，一列已經停用的第一代區間車EMU400遭塗鴉，台鐵當時報警處理，並表示調車場是開放式空間，占地廣大又沒有裝監視器，想要找出犯案者有困難。