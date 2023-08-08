搭乘大眾交通工具時，最討厭遇到沒有公德心的旅客，一名網友上網抱怨，自己搭乘新自強號時，看見有年輕人打翻水壺卻不處理，任由積水在車廂地面到處流，最後只好自己通報台鐵派人清潔，遭遇喚起眾人共鳴，怒批奧客素質差，闖禍還能視若無睹。

一名網友在Dcard發文表示，近日搭乘台鐵新自強號，途中鄰座的年輕人打翻水壺，在地面留下一大灘水，但對方一行人卻視而不見、不做處理，任憑積水隨著車體搖晃蔓延，原PO眼見就積水快流到包包旁邊，只好自己傳訊息通知台鐵處理。

之後清潔人員到場後，要求對方一行人起身方便清潔，3、4個年輕人仍舊坐在位置上，直到清潔人員再度要求，對方才終於起身，疑似是新加坡大學生，原PO忍不住批評「不管是台灣人還是外國人，但打翻這麼大量的水也不應該放著不管然後讓水流半個車廂吧。素質真的有夠差勁」。

貼文引起討論，不少人也遇過類似情況，「旅客素質堪慮，包包曾被前前前排的人弄濕的新自強號苦主之一」、「上次我從台北坐到新竹也遇到兩個年輕人打翻奶茶，車子一發動全部往後流，發現還不處理繼續坐在位子上玩手機麻將」、「我遇過在公車上打翻可樂的，也是不講結果流滿地」、「社會就是會有些底層垃圾攪爛整鍋粥」、「這種沒有公德心的人要在大庭廣眾之下被教訓，才會知道什麼叫羞恥」。