午後對流發展旺盛，今（10）日氣象局針對19縣市發布豪、大雨特報，台北市、新北市更有國家級警報的大雷雨，立法委員何志偉稍早分享一段北市馬路變河流的畫面，水深及腳踝，直說：「我家門口有小河」。

台北市立法委員何志偉今日下午在臉書粉專上傳一段在其士林服務處拍下的影片，只見戶外下著傾盆大雨，汽車行經濺起大量水花，大量的水流一時無法排除，從馬路淹上人行道，甚至便利商店門口全都是水，深度約到腳踝，對此，何志偉在貼文寫下：「台北淹水了！我家門口有小河」，甚至有網友看了直呼離譜。

氣象局表示，雖然第6號颱風卡努逐漸遠離台灣，不過受到西南風、午後對流發展旺盛影響，西半部天氣不穩定，嘉義以南地區整天容易有陣雨或雷雨，大台北地區午後降雨會比其他區域更明顯，慎防局部大雷雨。

臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》也發文提醒，今明2日（8/10、8/11）預期是西南風降雨最明顯的時刻，中南部位於迎風面，容易有一陣一陣的降雨，雲林以南雨勢顯著，整天斷斷續續會有陣雨或雷雨，夜晚到清晨配合海陸風環流，對流發展更旺盛，局部雨勢可能加劇，沿海地區降雨比山區還要大。