水務局及公所人員及時派員到現場清除隔柵板雜草，避免雜草阻塞排水。（蘆竹區公所提供／陳夢茹桃園傳真）

氣象局今對桃園發布豪雨特報，桃園市蘆竹區早上時雨量高達98毫米，婦女館的樓梯更是出現小瀑布，蘆竹區長李岳壇表示，淹水熱點的南崁交流道，在及時清理側溝雜草後，這次下大雨終於沒有淹水。

蘆竹區有民眾直呼，早上的雨突然下很大，積水淹到輪胎的一半，導致機車熄火卡住，以前從沒遇個這個狀況，只能先叫計程車回家躲雨。此外，蘆竹婦女館也因為雨太大，排水不及，往地下室的樓梯竟變成小瀑布，此場景讓民眾看傻眼。

對此蘆竹區長李岳壇回應，蘆竹區早上時雨量達98毫米，已經超過豪雨標準80毫米，因此許多地方一時出現排水不及的問題，如婦女館的樓梯變成小瀑布，不過在抽水機的作用下，11點時已經順利退水。

李岳壇另指出，南崁交流道每次遇到大雨就會積淹水，常為民眾詬病，不過這次水務局及公所人員及時派員到現場清除隔柵板雜草，避免雜草阻塞排水，在時雨量98毫米的情況下，南崁交流道終於不再淹水，未來會持續加強清淤、清除雜草，防止淹水情事發生。