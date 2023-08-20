新北一級淹水警戒 二重疏洪道即起只出不進 15:432023/08/20 中時 黃敬文 、中時新聞網、 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 二重疏洪道已積淹水，為顧及民眾安全，市府已進行疏洪十路以北、包括越堤道在內的區域路段，下午3點起只出不進管制。（圖／翻攝自新北水漾臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於今（20）日午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布新北市大雷雨訊息；新北市政府通報，因豪雨及抽水站抽水，二重疏洪道已積淹水，為顧及民眾安全，市府已進行疏洪十路以北、包括越堤道在內的區域路段，下午3點起只出不進管制。 FIBA世界盃前哨戰今開打 侯友宜感謝立陶宛大力促成 西南季風影響 平地小心急雨淹水 活化遭占公有地 35坪空間改闢機車停車場便利市民 #淹水 #二重疏洪道 #堤道進不出 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 民調回升後勢看漲 李乾龍：侯友宜不可能成為任何人副手 11:342023/08/20 政治 蘆洲警夜訪五股青天宮宣導 新北市政顧問贈警方冰品消暑 20:172023/08/19 社會 817高雄淹水非天災？ 藍議員爆料澄清湖550天未清淤 14:232023/08/20 生活 低壓帶作亂雨區擴大至全台 17縣市豪、大雨特報 3縣市雷雨淹水警戒 03:032023/08/18 生活 中和安邦社宅預計明年完工 獲新北公共工程優質獎 11:442023/08/20 生活 加強取締路口不停讓行人 中和警守護用路人安全 21:472023/08/19 社會 高雄淹大水陳其邁喊將心比心！ 網想起「他」曾給很多錢炸鍋了 06:562023/08/19 政治 新北青年局攜手6大學 落實社會責任推USR計畫 14:372023/08/20 生活 高雄又淹水 陳美雅：韓國瑜、李四川曾在下水道挖出3樣驚人物品 23:292023/08/18 政治 三重先嗇宮護國和瘟祈福圓滿法會 侯友宜、王金平同台參香 15:122023/08/20 生活 新北公車左轉輾斃8旬翁 交通局這樣回應 17:032023/08/19 社會 浪漫七夕 新北動保處辦認養活動 20:332023/08/19 寶島 「賴跑不到我幫你跑」 蔡英文出席新北地政士公會活動固樁 19:162023/08/18 政治 五股一家4口開車出門 不慎撞路邊石墩翻車釀3傷 15:402023/08/19 社會 陳建仁暗酸南投 沈富雄：政治是很可怕的 他變了一個人 00:072023/08/19 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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