由於今（20）日午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布新北市大雷雨訊息；新北市政府通報，因豪雨及抽水站抽水，二重疏洪道已積淹水，為顧及民眾安全，市府已進行疏洪十路以北、包括越堤道在內的區域路段，下午3點起只出不進管制。