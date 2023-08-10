施暴者先前打91歲阿公遭判刑，阿公很擔心孫子出獄又打他。（民眾提供）

臉書社群爆料公社今（10日）流傳一段西螺鎮鹿場里一名年輕人打老母，從屋內拖出屋外又打又踹，母親求饒哭聲淒厲，該年輕人更用力踩母親胸口、頭部，行徑令人髮指，其91歲阿公表示，孫子打他才被關130天，8月8日放出來就立刻打他媽。

影片顯示老母躺在門外哭喊「唉呦」，兒子蹲下去用力打5、6下，接著拉起母親揍臉、在地上拖行，停下來之後繼續打頭，其母不斷哀嚎、嘔吐，兒子仍不放過她，繼續踹，影片流出引起譁然。

媒體找到該年輕人的91歲爺爺，他表示，孫子吃了「瘋藥」向他要錢，他恐嚇他要5萬元，得手7、8天就又來，他沒錢就被他打胸口，被抓去關130天，8日下午4點放出來，傍晚6點就打他媽了。

其爺爺表示，孫子現在回來他當然很怕，要趕快閃，閃開才對。

鄰居說，其父已經亡故，母親務農，從小父母都管不動，偷騎車回家就丟圳溝，好不容易抓去關，不知道為何要放他回來打家人？

西螺分局表示，西螺鎮鹿場里發生兒子毆打母親案，分局已偵辦中，當面約制告誡加害人，並協助受害人聲請暫時保護令，受害人部分已由家屬接應照料，目前安全無虞。