隨著高齡化社會與智慧時代來臨，人才培育成為許多企業的重要挑戰，為協助企業辦理在職員工進修訓練，勞動部積極推動相關計畫，有「工具箱龍頭」稱號的明昌國際工業股份有限公司即運用政府方案，規畫公司所需的教育訓練課程，藉以帶領中高齡員工共學，並實現數位製造的生產模式。

本身就是二代接班、明昌國際公司董事長張維庭說，因應數位化時代，公司近幾年歷經幾次轉型，也使得領導階層更深刻感受到人才培育的重要，也因此，企業必須持續培養員工關鍵能力並成為公司主要核心能力，且每隔幾年就要培養其他核心能力，讓這些能力相互搭配。

明昌國際指出，為了突破公司經營困境、尋求轉型契機，公司近幾年利用勞動力發展署中彰投分署提供企業人力資源提升計畫，規畫轉型所需的課程，並導入自動化生產設備並進行聯網智慧化，經實際操作後，不但可利用資訊互動及大數據等方式配合客戶調整方向，更可提升15％工作時效。

中彰投分署指出，目前推動的「企業人力資源提升計畫」及「充電起飛計畫」，今年已核定501家事業單位申請，核定總補助金額超過1億7000萬元，可協助企業規畫內外部訓練課程，導入新觀念與技術、提升數位轉型能力並提高國際競爭力。