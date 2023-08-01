美國重要經濟數據和大型科技企業財報預計本週稍晚陸續發布之前，華爾街股市今天走勢震盪，4大指數終場小幅收高。
道瓊工業指數上漲100.24點或0.28%，收35559.53點。
標準普爾指數小漲6.73點或0.15%，收4588.96點。
那斯達克指數上揚29.36點或0.21%，收14346.02點。
費城半導體指數小升9.87點或0.26%，收3861.63點。（譯者：陳彥鈞）1120801
美國重要經濟數據和大型科技企業財報預計本週稍晚陸續發布之前，華爾街股市今天走勢震盪，4大指數終場小幅收高。
道瓊工業指數上漲100.24點或0.28%，收35559.53點。
標準普爾指數小漲6.73點或0.15%，收4588.96點。
那斯達克指數上揚29.36點或0.21%，收14346.02點。
費城半導體指數小升9.87點或0.26%，收3861.63點。（譯者：陳彥鈞）1120801
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