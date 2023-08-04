中國發改委、財政部、人民銀行和國稅局上午召開聯合記者會，說明「打好宏觀政策組合拳」相關訊息。人行新任行長潘功勝向多家民企承諾將滿足房企合理融資需求。

恆生科技股指數暫漲近2%，成分股全漲。嗶哩嗶哩漲7.18%，表現最佳。

受券商調降結算備付金的消息激勵，中資券商股集體走高，中信証券暫漲3.5%，稍早前一度漲近6%。國聯證券漲2.0%，盤初一度飆升近13%。華泰證券稍早前一度大漲6.1%，創下52周新高，目前漲2.5%。

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