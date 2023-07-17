香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，17日展開人民幣（下同）1,030億元一年期中期借貸便利（MLF）操作和330億元7天期逆回購操作，充分滿足金融機構需求，利率分別持平於2.65％和1.9％。據此計算，公開市場單日全口徑淨投放340億元。

路透統計，本周逆回購到期總額310億元，其中17日至19日均為20億元，20日50億元，21日200億元，另外，15日到期的1,000億元MLF，資金交收延至17日。