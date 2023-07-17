匯銀主管指出，台股17日震盪走高，大盤指數終場收17,334.29點，上漲50.58點，外資買超30.44億元；而近日匯市則尤如「雲霄飛車」，新台幣匯價上沖下洗，外資雖買超台股，但匯市操作則是偏雙向，導致股匯再度脫鉤，新台幣終場失守30元價位。

根據央行統計，美元指數上漲0.04％，主要亞幣均轉弱，尤其人民幣重挫0.55％最慘，受到人民幣牽制，新台幣貶值0.51％居次、後續包括日圓貶值0.32％、新加坡幣貶0.16％、韓元貶0.06％。

「今天重貶有出乎意料」，匯銀主管直說，上周原先預期新台幣升破31元後，本周可望續強，豈料大陸第二季經濟成長率僅6.3％，低於先前多家機構預測，導致失望性賣壓出籠，人民幣大幅走弱，整體亞幣也苦哈哈，新台幣自然就跟著重貶。

匯銀主管也說，有別於上周外資大舉匯入，本周看來是轉趨觀望，雙向操作有進有出，少了外資匯入動能，加上出口商也轉為惜售觀望，主要是看不出新台幣後續會升或貶，「不如就再等等，觀察匯價明朗一點再進場拋匯」。

至於央行防守態度，匯銀主管指出，新台幣跟著主要亞幣走弱，央行就必要做太多防守，且央行進場防守也不是要守住某個價位，而是看盤中震幅是否過大，以近期新台幣匯價「上下刷」的走勢，央行應仍可接受，畢竟匯價不是一面倒的升值或貶值。

後續來看，外匯交易員指出，「本周就先盤整為主」，大陸經濟仍有隱憂，且大陸政府並未積極推出刺激政策，市場期待落空，短時間經濟數據沒有走出陰霾，預料接下人民幣將先盤整，整體亞幣波動也將趨穩，不會像上周的瘋狂升貶幅，預估新台幣後續先在30.08元至31.2元之間整理。