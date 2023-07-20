澳洲就業數據連續第2個月輕鬆擊敗經濟學家預測，其6月就業較5月淨增加32,600人，遠超出市場預期的淨增15,000人。失業率仍維持在近50年來低點附近，顯示該國就業市場仍然強韌，澳洲央行再度升息的可能性升高。

澳元應聲大漲近1%，升至0.6840美元，紐西蘭元亦同步走高，漲0.63%，報0.6303美元，可望雙雙扭轉連跌4天的走勢。

City Index資深市場分析師Matt Simpson表示：「又是一組強勁的就業數據，向來強調按數據行事的澳洲央行面對8月再度升息的壓力」。

周四中國人行一如預期維持基準放款利率不變，但宣布將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25調升至1.5。在中國經濟復甦乏力、人民幣低迷不振之際，人行此舉旨在讓中國企業較容易從海外市場籌措資金，讓更多資本流入可以緩解人民幣的貶值壓力。此外，消息人士透露，中國主要國有銀行稍早在離岸現貨市場出售美元並買進人民幣。

在此番操作下，周四人民幣兌美元於在岸與離岸市場同步大漲逾0.5%。離岸人民幣暫漲近0.7%，報7.1840兌一美元，在岸人民幣暫報7.1770兌一美元，稍早前最高曾站上7.1620。

新加坡華僑銀行貨幣策略師Christopher Wong表示，這招連續出擊推升了人民幣，並提振了市場信心，但這個舉措可能只是短期的，如果對中國缺乏經濟激勵措施的失望情緒升高，人民幣可能再度走弱。

美元指數雖仍偏弱，但已脫離近期創下的15個月低點。目前美元指數暫跌0.15%，報100.10。英國6月通膨跌破8%並創下1年新低，有助於緩解英國央行的升息壓力，隔夜英鎊急跌0.81%，給美元指數帶來支撐。