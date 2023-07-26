在義務教育「雙減」的背景下，大陸研學旅行市場一路高漲。近日，隨著暑期的來臨，各大學迎來遊覽高峰與亂象也隨之而來。7月24日北京大學發佈通報稱，21日一支名為「北大金秋暑期定制課」的校外研學團隊，由部分校友通過預約同行人員的方式，拆分預約139名學員入校，每人收費10800元（人民幣，下同），合計收費約150萬元。

根據大陸央廣網引述北大通報，依據《北京大學校門秩序管理規定》、《關於北京大學2023年暑假校友預約入校的通知》等規定要求，關閉相關46名校友的校友預約系統使用權限，不再具有預約本人及同行人員許可權。

據悉，稍早本月7日，北大保衛部也曾發佈一則違規情況通報，指出5日發現一支名為「狼爸部落」的校外研學團隊，通過聯繫校內人員、借用帳號在樹洞平台發佈預約求助資訊等方式拆分預約，由多名校內師生預約入校。因此校方決定關閉或暫停該團隊校內人員的預約入校許可權。