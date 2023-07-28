杜蘇芮颱風襲台，南部地區遭強風豪雨壟罩，影響高雄多處地區電力供應，台電高雄區營業處、鳳山區營業處投入大量人力搶修，截至今28日16時，轄區累積曾停電戶數達8萬7千餘戶，在兩個區處持續動員搶修下，已復電7萬9千餘戶，復電率90%。

杜蘇芮颱風襲台，南部地區遭強風豪雨壟罩，影響高雄多處地區電力供應，台電高雄區營業處、鳳山區營業處投入大量人力搶修，截至今28日16時，轄區累積曾停電戶數達8萬7千餘戶，在兩個區處持續動員搶修下，已復電7萬9千餘戶，復電率90%，目前尚有約8千餘戶停電中，主要地區集中沿海、偏遠山區包括田寮、林園、大樹等地，屬於偏僻地區或線路末端零星用戶，暫無法立即派員搶修。台電目前仍會持續竭盡全力盡速恢復供電，請用戶耐心等候。

高雄多處地區電力供應，台電高雄區營業處、鳳山區營業處投入大量人力搶修。（圖片來源：台電高雄區處提供）

高雄市長陳其邁一早也到鼓山華榮路視察台電變電箱更新作業，並慰問工班同仁，強調台電同仁無畏風雨爬上又爬下，冒險搶修非常辛苦，盼市民多多體諒，他也送上熱騰騰的蛋餅豆漿慰勞致意。

高雄市長陳其邁到鼓山華榮路視察台電作業，台電高雄區處處長張以諾說明施工情形（圖片來源：高雄市政府提供）

杜蘇芮颱風侵襲，台電高雄區處及鳳山區處，28日總計動員同仁311人、承攬商97人、工程車94輛、吊臂車42輛、卡車8輛、昇空車56輛、發電機74台及抽水機73台，經冒雨徹夜搶修，力拚全數復電。另外，台電公告已復電地區，卻仍有個別用戶尚未來電情形，可以利用台電1911 客服專線，告知停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度前往作業，順利復電。

台電強調，看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。（圖片來源：台電高雄區處提供）

台電公司表示，本次風災多數地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，台電高雄區處、鳳山區處也提醒民眾，雖然杜蘇芮颱風已逐漸遠離，但近期若出現豪雨，看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。