校園＃Me Too事件頻傳，政大最近訂定「新進研究計畫專任人力具結書」，要求新進研究人員簽切結書，不得有性侵害、性騷擾、性霸凌行為或受有期徒刑以上刑之宣告確定。

政大這份「新進研究計畫專任人力具結書」明訂，四種人不得擔任學校研究計畫專任人力，包括：一、受有期徒刑以上刑之宣告確定，而未諭知緩刑或未准易科罰金者；二、有性別平等教育法第27-1條所定性侵害、性騷擾、性霸凌行為。

三、於「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」被註記；四、具計畫主持人及共同主持人之配偶或三親等以內血親、姻親身分。

政大表示，簽切切結書的新進研究人員，應同意校方向法務部、內政部警政署及衛生福利部辦理其有關性侵害、性騷擾或性霸凌行為及通報作業相關資料之蒐集、利用及查詢，並同意法務部、內政部警政署及衛生福利部提供相關資訊；離職後始經查證屬實，亦同。

政大指出，簽切結書者，如有虛偽意思表示，致校方誤信而受損，或有受損害之虞，校方得依勞基法相關規定終止契約，並依法訴究相關責任。

政大表示，訂定「新進研究計畫專任人力具結書」是遵循教育部既有規範下，學校的因應作法，不全然都是因為＃MeToo事件延燒，而是近期校內在招募研究人員時，錄取進用後才發現，有人員過去曾發生性平事件，雖然教育部有提供查證平台，但與進用人員到職會有時間差，為了彌補中間的時間差，希望可以先從進用端簽名具結，避免後續衍生爭議。

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