竟假官方名義辦收費ESG(環保、社責、治理)活動。減碳是目前產業關心大事，坊間有單位將於8月舉辦碳稅衝擊座談會，卻私自把將改組升格的經濟部產業發展署(工業局)掛為指導單位。今天工業局出面駁斥澄清，指該活動未經該局授權同意，已要求下架，此案同時函請公平會查辦。

該活動將於2023年8月6日及8月12日辦理，是名稱為「美國徵收碳稅對企業衝擊如何解？」的收費ESG座談會，但掛上工業局名義，意圖混淆視聽。對此工業局表示，經查該活動未經該局授權或同意，已違反行政罰相關規定。

該局已嚴正要求該活動未經同意，不得任意將工業局列為指導單位，並下架活動訊息，本案並已函請公平交易委員會查辦。

經濟部工業局協助中小企業加速朝低碳化和智慧化升級轉型，依疫後特別條例爭取相關經費，於2023至2025年要辦理多項宣導和人培課程，該局強調都為免費報名參加，如有收費均非工業局辦理。