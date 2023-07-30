埔里國中今（30）天舉辦校友回娘家活動，有近千名校友回母校，其中第7屆校友會理事長、彰化員榮醫療體系總院長張克士不但返校演講，談對母校未來發展的願景，還率領醫療體系醫護人員返校為校友安排一系列健檢，替校友健康把關，並代表校友會頒發傑出校友獎給現任埔里鎮長廖志誠等人。
埔里國中建校77年，畢業校友高達3萬多人，其中不乏世界級的頂尖專家，如在美國太空總署的科學家；也有許多在各領域頭角崢嶸、表現突出的社會菁英。
理事長張克士說，校友會成立17年，17年來在創會理事長蔡乾華及歷任理事長及熱心校友們無私奉獻下，逐漸成長茁壯，對母校學弟妹有實質正向貢獻、也為廣大校友們提供更多聯誼交流服務平台，未來校友會將更積極扮演回饋母校及照顧校友的角色，尋求更多資源照顧在校學弟妹，所以今年畢業典禮，他就捐贈100萬元給母校希望拋磚引玉，幫助更多弱勢同學。
此外，張克士也表示，在服務校友方面，除舉辦各項交流活動，聯絡校友情誼外，也會辦理各種專業講座。校友們分布在社會各個角落，涵蓋各種不同專業領域，在就業選擇時，無論是勞方或資方，如果知道對方是埔中校友，將會有更高成功率及較強的黏著力與向心力，校友會可以成為人才媒合的重要平台。
校友會上也特別頒發「終身貢獻獎」給已故的第6屆校友會理事長、牛耳藝術園區創辦人黃炳松，由他公子黃碩基先生代為接受；並致贈校友會總幹事謝德福老師「特殊貢獻獎」，感謝他多年來對校友會的奉獻，場面溫馨感人。
值得一提的是，今天校友會上，擔任員榮醫療體系總院長的張克士也請該院胸腔科、復健科、牙科及放射科醫師、護理人員，現場幫與會校友進行肺功能檢查、乳癌攝影檢查、骨質密度等10項免費篩檢，並現場傳授預防保健知識，也如發現異常則提醒校友就醫。
第4屆校友陳順連，今年已經91歲，國中畢業後，考上台中師專，當了多年小學老師，再回埔里國中任教，已連續17年參加校友會。他說，念書時埔中班級數少，同學們感情融洽，畢業後，大家分散各地，要見上一面並不容易，很高興今天有這麼多校友回來，希望校友會能繼續辦下去。
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