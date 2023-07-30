埔里國中校友會第七屆理事長、員埔里國中第七屆理事長張克士致詞報告近年校友會舉辦的各種活動，及未來發展願景。埔里國中校友會提供

埔里國中今天舉行校友回娘家，共有上千名校友參加。埔里國中校友會提供

埔里國中今（30）天舉辦校友回娘家活動，有近千名校友回母校，其中第7屆校友會理事長、彰化員榮醫療體系總院長張克士不但返校演講，談對母校未來發展的願景，還率領醫療體系醫護人員返校為校友安排一系列健檢，替校友健康把關，並代表校友會頒發傑出校友獎給現任埔里鎮長廖志誠等人。

埔里國中建校77年，畢業校友高達3萬多人，其中不乏世界級的頂尖專家，如在美國太空總署的科學家；也有許多在各領域頭角崢嶸、表現突出的社會菁英。

理事長張克士說，校友會成立17年，17年來在創會理事長蔡乾華及歷任理事長及熱心校友們無私奉獻下，逐漸成長茁壯，對母校學弟妹有實質正向貢獻、也為廣大校友們提供更多聯誼交流服務平台，未來校友會將更積極扮演回饋母校及照顧校友的角色，尋求更多資源照顧在校學弟妹，所以今年畢業典禮，他就捐贈100萬元給母校希望拋磚引玉，幫助更多弱勢同學。

此外，張克士也表示，在服務校友方面，除舉辦各項交流活動，聯絡校友情誼外，也會辦理各種專業講座。校友們分布在社會各個角落，涵蓋各種不同專業領域，在就業選擇時，無論是勞方或資方，如果知道對方是埔中校友，將會有更高成功率及較強的黏著力與向心力，校友會可以成為人才媒合的重要平台。

校友會上也特別頒發「終身貢獻獎」給已故的第6屆校友會理事長、牛耳藝術園區創辦人黃炳松，由他公子黃碩基先生代為接受；並致贈校友會總幹事謝德福老師「特殊貢獻獎」，感謝他多年來對校友會的奉獻，場面溫馨感人。

值得一提的是，今天校友會上，擔任員榮醫療體系總院長的張克士也請該院胸腔科、復健科、牙科及放射科醫師、護理人員，現場幫與會校友進行肺功能檢查、乳癌攝影檢查、骨質密度等10項免費篩檢，並現場傳授預防保健知識，也如發現異常則提醒校友就醫。

第4屆校友陳順連，今年已經91歲，國中畢業後，考上台中師專，當了多年小學老師，再回埔里國中任教，已連續17年參加校友會。他說，念書時埔中班級數少，同學們感情融洽，畢業後，大家分散各地，要見上一面並不容易，很高興今天有這麼多校友回來，希望校友會能繼續辦下去。