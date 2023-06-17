朝陽科大校長鄭道明（右）期許印度校友會能擴大海外校友凝聚力，深化台印學術交流。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽科大校長鄭道明（右）穿著印度傳統服飾為印度校友會授旗。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽科大成立印度校友會，與會貴賓合影。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽科技大學致力國際化有成，正式成立印度校友會，推舉應用化學系生化科技博士班校友古琪卡接任首任會長，由校長鄭道明親自授旗。鄭道明17日表示，期許印度校友會能擴大海外校友凝聚力，深化台印學術交流。

鄭道明表示，根據統計，印度每年海外留學生人數超過60萬人，是世界第二大的國際學生輸出國。近年來，有愈來愈多的印度學生選擇朝陽，尤其聚焦在應化、環管、資管及企管等科系領域，提升學校整體研究量能，學術表現十分優秀，相信印度校友會，在會長古琪卡的帶領下將擴大全球影響力。

古琪卡表示，朝陽科大擁有優質的研究環境及學術資源，已成為印度學生來台求學的首選。朝陽科大印度校友會的副會長、秘書長分別由就讀應用化學系生化科技博士班的戴文瑞以及企業管理系台灣產業策略發展博士班的沈柏瑞擔任，未來將和所有印度校友共同努力，促成台印教育、經貿及文化等各層面交流，回饋母校栽培。

為匯集國際人才，朝陽科大積極打造國際化環境，目前海內外校友已達8萬名，菁英遍佈全球。朝陽科大校友服務暨職涯發展處處長許世宗強調，包括新成立的印度校友會在內，目前朝陽科大已成立馬來西亞、香港、越南、韓國、澳門、印尼、蒙古等8個海外校友會，並規劃於今年7月成立日本校友會，明年3月成立世界校友總會，校友全球版圖正逐步打造成形。

朝陽科大校友總會理事長王志盟、理事林鳳儀、顧問陳文裕及秘書長李紹廷等貴賓也應邀出席這場盛會，共同見證印度校友會的成立，期盼團結廣大海外校友的力量，攜手併肩茁壯朝陽。