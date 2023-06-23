早在前幾年「硬防曬」就成了大陸網路熱詞，大陸今年夏天高溫持續，更被調侃今年是「木乃伊式」防曬，全身包裹之後後，1公尺外別想認出男女。這也讓防曬用品與裝備近年成了一筆好生意，光是防曬服飾的市場規模，從2016年的459億元（人民幣，下同），預計到2026年將逼近百億大關。

簡單算一筆帳，想要從頭到腳備齊防曬裝備也是一筆不小的費用。根據陸媒報導，以最常見的某知名防曬品牌為例，一件防曬衣199至399元，遮陽傘269元，防曬帽約149元左右，再加上口罩、袖套、手套和臉基尼的單價都在99至129元之間。想要完整購齊一套，價格已輕鬆突破1000元。

早從2021年開始，「硬防曬」就成了大陸網路熱詞，當年天貓的硬防曬市場規模已經達到了270億元。今年入春以後，防曬衣在大陸電商平台的搜索量更一直持續上升，激增了110％。

在上海工作的「95後」龐爍（化名）表示，自己在一家互聯網公司工作，通勤主要靠電動車，15分鐘路程裡她特意準備了一套硬核防曬裝備。出門前5分鐘會戴好頭盔、罩好護頸口罩，穿著防曬衣和手套，保證自己「沒有一點皮膚暴露在外面」。等到假日防曬裝備會再次升級，進一步添加遮陽傘、墨鏡、口罩、長款防曬衣，再加上帽檐最大的帽子。

至於龐爍的防曬裝備也不能論件，而是掛滿一格衣櫃，她表示有自己的購置計畫，像是防曬衣需要長款、短款以及不同顏色；口罩分護頸款、臉基尼款和普通款；帽子也要分大帽檐式、空頂式和漁夫帽式。根據不同場景、滿足不同需求，選擇的「今日防曬」都不一樣

也因此，不斷疊加的硬防曬需求，催生出廣大市場。據灼識諮詢報告，防曬服飾的市場規模已從2016年的459億元增至2021年的611億元，預計到2026年，市場規模將達到958億元。