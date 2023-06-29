大陸國務院總理李強29日主持召開國務院常務會議，審議通過《關於促進家居消費的若干措施》。會議指出，家居消費涉及領域多、上下游鏈條長、規模體量大，採取針對性措施加以提振，有利於帶動居民消費增長和經濟恢復。

具體方向上，要打好政策組合拳，促進家居消費的政策要與老舊社區改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設、完善廢舊物資回收網路等政策銜接配合、合作，形成促消費的合力。要提高供給品質和水準，鼓勵企業提供更多個性化、定制化家居商品，進一步增強居民消費意願，助力生活品質改善。