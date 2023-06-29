暑假即將來臨，台北市政府警察局士林分局聯合「警、環、監」強力執行「靜城專案」及「防制危險駕車專案」，掃蕩於士林地區疾駛的改裝車輛，防制無照駕駛、超速、噪音及危險駕車等。今年1至5月攔查超速違規已有1萬80餘件、無照駕駛640件及改裝排氣管檢測不合格241件。

士林分局指出，有別於以往的人員稽查，除選定改裝車輛易聚集地點，如陽明山仰德大道、格致路、基河路及馬槽等路段，聯合環境保護局環保稽查大隊於轄內多處路段增設「移動式噪音檢測設備」自動取締。「改裝排氣管」產生的噪音問題，未完成改善者將按次加重累罰，以達到嚇阻目的，務求全面遏止噪音擾民、改裝車及危險駕車等。

士林分局說明，並與鄰近北投、金山分局勤務指揮中心建立危險駕車情資共享體系，隨時啟動交通快打策略共同防制，特別提醒駕駛人勿心存僥倖，改裝排氣管噪音違規處罰1800至3600元罰鍰，超速違規依道路交通管理處罰條例規定處以1200至2400元罰鍰，無照駕駛罰鍰更高達6000至1萬2000元。

士林分局提醒，經統計，今年1至5月攔查超速違規約1萬80餘件、無照駕駛640件及改裝排氣管檢測不合格241件，執行成效顯著。盼青少年機車族或跑車駕駛人切勿無照駕駛、改裝排氣管及飆速競駛，確實遵守交通規則，才能盡享陽明山美好的夜遊時光。