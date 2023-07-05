國內缺藥問題持續延燒，食藥署今日再公布一款用於快速氣管插管的麻醉劑「Etomidate注射劑型」缺貨，並啟動公開徵求，另外也證實有2款醫療器材短缺。食藥署副署長陳惠芳表示，該藥目前國內雖採控貨供應，但仍有4至5月的庫存，估計要等到明年2月才能恢復供應。

食藥署指出，根據西藥供應資訊平台自112年6月14日至6月27日統計，共接獲32件藥品通報案件，若再加上次未完結的7件共累計39件，其中包含11件無短缺，可使用替代藥的有17件，恢復供應則有4件，無替代藥的僅1件，另有6件仍在處理中。

陳惠芳指出，經通報確認國內無替代品項的「Etomidate注射劑型」，因近期臨床需求量增加導致短缺，目前採控貨供應，此藥主要用於快速氣管插管之麻醉劑，目前還有4至5月庫存，廠商預計要等到明年2月才會恢復供應。

此外，用於長期疼痛控制的中重度癌症用藥疼始康定（Oxycontin），近期也傳出短缺，不過因國內仍有3款藥品可替代，供應尚無太大問題。陳惠芳表示，廠商指出受烏俄戰爭影響導致鋁箔短缺，因此無法包裝出貨，不過目前還有3款替代藥可穩定供應，沒有太大問題。

醫療器材部份，食藥署則證實用於葉克膜心肺血管繞道術的耗材導管，以及主動脈氣球導管（IAB）共2款短缺，經查是因部份品牌因原物料短缺所致，不過目前仍有其他廠牌可進行供應，目前已將相關資訊提供給醫院評估替代。