本報上周報導國內缺藥潮燒向癌症用藥，食藥署今公布多款癌症藥品的庫存，其中有5款藥品庫存量不足6個月，包含一款肺癌用藥更在上月底就已用罄，目前僅能以專案進口之藥品進行替代。

食藥署今召開例行缺藥通報記者會，統計自3月25日至6月5日為止共接獲253件缺藥通報，經查有84件無短缺，132件建議使用替代品項，另有4品項無替代品已啟動公開徵求，已有3項徵得廠商進行專案輸入、1項有廠商正在申請中。

值得注意的是，本周新增肺癌用藥Entrectinib口服劑型短缺，已在5月底就已用罄，食藥署副署長陳惠芳表示，廠商在3月31日才告知因原料藥出問題而出現短缺，在接獲通知後已立即於4月10日公開徵求，並在5月11日專案輸入同成分、同劑型藥品補足缺口，而原廠藥則要到今年9月才恢復供應。

關於近期美國多款癌症化療藥短缺，食藥署也首度公開各產品在國內的庫存，共有4款藥品未達6個月，例如Cisplatin僅剩5個月用量、Cytarabine剩4個月、Methotrexate剩5個月、Capecitabine一般錠劑膠囊劑更僅剩2.3個月。

陳惠芳說，由於藥事法僅針對必要藥品清單中之產品要求廠商必須在供應不足6個月內通報主管機關，由於Entrectinib口服劑型未列入必要藥品，因此不受此限，至於其他癌症化療藥，因廠商接已排定輸入時程，目前可確認今年供應無虞。

另外，上月傳出短缺的心律不整用藥Adenosine，食藥署指出專案進口之藥品已在5月底到貨，至於原廠藥得等到9月才有辦法恢復供應。抗生素、呼吸道緩解藥品、腸胃用藥等民生必需藥品，則已要求業者增產及輸入，並協調產能有餘裕之業者增產以供需求。