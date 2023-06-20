新竹一名男子去年7月開始發現妻子常離家未歸或晚歸，一查之下發現對方與小王出遊開房間，還發現妻子對話紀錄中，2人3個月內已發生8次性行為，小王屢次問妻子有沒有吃事後避孕藥，妻子還說「或許在這婚姻我早就想叛逆了哈哈」、「我又沒離婚，你來幹嘛」，法官判小王需賠10萬。

丈夫控告小王去年7月至9月間數次約妻子出遊開房間，發生8次性行為，甚至多次事後傳訊息詢問有無吃事後避孕藥，他因發現妻子常離家未歸或返家時間很晚，一問得知外遇，向小王求償50萬；小王說，女方當時有拿出離婚協議書，他以為對方已經離婚，還說是女方積極邀約他外出見面、發生性行為。

法官認為對話中，女方雖有傳離婚協議書的照片，但後來說「到底要簽幾次」、「他不跟我離的理由跟你不跟你老婆離的意思一樣」、「或許在這婚姻我早就想叛逆了哈哈」、「反過來想，我有婚姻在你不會離婚狀況對你比較有利。因為不會纏你」、「我又沒離婚，你來幹嘛」，認定小王確實知道女方已婚身分。

法官認定侵害配偶權事實明確，審酌兩方教育程度、身分、地位、經濟狀況、女方與小王交往情形等，認為被告賠償精神慰撫金50萬元尚屬過高，應以10萬元為適當。