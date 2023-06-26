每個人性格不同，而在感情進展過程中，交往時和結婚後個性可能會有所變化，《旺好運》運勢專欄分享，結婚後思想與心態上變化非常大的前3名星座男，依序是金牛男、水瓶男、天蠍男，其中第1名的金牛男婚前小氣且愛計較的個性，在婚後不僅捨得在伴侶身上花錢，照顧與愛護更是不會少。

▍第3名：天蠍男

天蠍男的想法難以捉摸，時常給予一種強烈的距離感，但其實他們若是步入婚姻，必定是深思熟慮後才會有的決定，所以會把精力花在經營婚姻上，而且會不時給伴侶驚喜，更懂得如何製造浪漫。

▍第2名：水瓶男

水瓶男注重隱私，而且都是先以自己為主去思考所有事情，但在婚後他們會變得以家人為優先，也願意花更多時間付出心力，甚至捨棄個人時間也無所謂，因為他們覺得這就是幸福的來源。

▍第1名：金牛座

金牛男在眾人印象中往往是小氣且非常愛計較，但其實他們婚後是很捨得在伴侶身上花錢，雖然不懂得浪漫，也不太會製造儀式感，但對於伴侶的照顧與愛護是絕對不會少的。