台灣＃metoo風暴持續延燒，民進黨新北市議員山田摩衣今指出，新北市是全國性騷擾申訴案件最多的直轄市，但去年性騷擾成案率僅65％、六都最差，認為應比照北市，對外公開性騷擾防治委員名單。對此，社會局表示，性騷擾防治委員名單公布與否，各縣市作法不一，皆依各委員意願，本局予以尊重。

山田摩衣說，新北市長侯友宜稱用最高標準，說「性騷零容忍」，但市府處理性騷擾案的態度和效率令人質疑，也難怪有教師因為被職權性騷擾，甚至牽扯到市府的高層，認為是官官相護，導致她無法獲得應有的公平正義。

山田摩衣認為侯友宜要負最大的責任，第一，侯友宜是新北市性騷擾防治委員會的主委，他不用負責的話，請問誰該負責？第二，新北市的性騷擾防治委員名單居然沒有對外公開，對比去年成案率最高的台北市，一直以來都把委員名單都公開在市府網站上，外部專家委員的單位也寫得非常清楚，新北市顯得不夠公開透明。

山田摩衣說，這些本來應該幫被害人討公道的局處首長委員們，連名字都不願意公開，也難怪有新北市的女老師遭遇權勢性騷擾，雖然走過程序，但仍討不到公道。看到侯友宜市長口口聲聲說「我們絕不能就這樣算了！」卻連自己的員工都無法保護。

對此，社會局表示，該名女老師於2020年7月提出性騷擾申訴，並於同年11月再申訴，經本府依性騷擾防治法，由性騷擾防治委員會組成調查小組，經審議後認定性騷擾事件不成立。當事人也於2021年1月向衛福部提出訴願，仍經衛福部駁回。強調新北市性騷案件皆依法啟動調查，過程依據事實及雙方陳述嚴謹認定。