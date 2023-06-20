屏東縣政府為因應新北市幼兒園疑似幼童餵藥事件，由衛生局透過管制藥品管理系統，擴大清查縣轄601家醫院、診所及藥局等，共有36家持有管制藥品「苯巴比妥」，稽查結果尚無查獲非法流用情事。

屏縣衛生局長張秀君表示，為確保幼兒受託餵藥安全，於6月13日啟動幼兒園稽查專案，優先針對大型及連鎖體系幼兒園進行稽查，稽查重點著重在確認園方是否訂立託藥措施、是否確為家長委託餵藥、是否依照正確程序給藥等項目；截至目前尚無查獲不法情形，且現場無發現非受託藥品。

避免「苯巴比妥」事件發生，屏縣府啟動全縣稽查。(屏縣府提供)

衛生局指出，屏東縣15家急救責任醫院皆可緊急醫療處置使用巴比妥過量個案，若發現家中孩童近日回家有情緒行為異常情形，縣內3家醫院可提供巴比妥類藥物檢驗，包括屏東醫院、屏東基督教醫院、安泰醫院，經醫院門診專科醫師評估後，由醫院端執行篩檢試劑檢驗，初篩陽性個案檢體逕送屏東縣檢驗中心以質譜儀確認。

如屏東縣發生類似事件，將建立綠色通道，提供諮詢專線、專責醫院及檢體複驗等機制因應，民眾如因本事件感到恐懼及不安，衛生局提供35個據點預約免費心理諮商服務。