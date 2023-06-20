最近MeToo事件爆不停，許多名人的舊事都被挖出，風水命理專家邱彥龍指出，這主要是業力星土星開始啟動所致，另外，迷幻星海王星威力也即將爆發，未來半年不但女權運動風起雲湧，詐騙、不道德之事也會捲土重來，酒精與藥物所帶來的一連串副作用，可能會再度震撼名人圈。

邱彥龍說，土星從6月13日起逆行，會一直持續到11月8日才結束，長達5個月期間，許多舊事和老問題會被爆出來，且都有機會被挖出來清算，也需注意舊毛病纏身。

邱彥龍提醒，迷幻星海王星也會接著後續啟動，將從6月27日至12月10日結束，長達6個月期間，詐騙、不道德之事、仿冒、迷幻藥即將捲土重來，另一方面，女權運動、社會改造活動也即將開始。

邱彥龍指出，未來半年在土星和海王星逆行雙重作用之下，酒精與藥物這兩種物品要慎用，容易傷己也傷人，如果不小心，恐導致酒駕、迷藥、騙財、騙色、性騷擾、性侵、一夜情等問題將會連環爆出，尤其以政治圈、演藝圈、名人圈，受到的震撼最大，小心因此帶來強大風波。

邱彥龍引用《易林屯之賁》曰：「路多枳棘，步刺我足。不利旅客，為心作毒。」說明此段時間任何人事地物都步步艱辛，小人萌生，需有防備之心，謹慎行事，不宜隨意冒險，以免中人圈套。

邱彥龍接著說，在夏至期間幸運女神則落在巨蟹座、雙魚座、牡羊座、雙子座、射手座、處女座，這6星座在事業、財富、名氣、工作上都將大有斬獲，只要好好發揮就能得到成功。