MeToo燒向桃市府 涉案顧問下場曝光

MeToo風暴燒向桃市府，綠營議員許家睿今控訴女助理遭環保局程姓股長和夏姓市府顧問等人性騷。桃市府新聞處長羅楚東表示，接獲申訴後已立即啟動性平調查，夏姓顧問停職、程姓股長調離現職，靜候調查。

桃園市議員許家睿今發文爆料，短短2個月內自己辦公室的女助理接連被市府公務員性騷擾4次，性平程序已啟動、申訴書也已送至勞動局。對此新聞處長羅楚東表示，該顧問已停職、環保局某股長則先調離現職，靜候調查。

許家睿控訴，辦公室3名助理身心不適，其中環保局某股長更是累犯，在他的助理當中就有2人反映遭到他的不當言語或肢體動作的騷擾，上周已經協助3名受害助理完成通報程序，申訴書皆已送至勞動局，盼市長張善政妥善處置、全面針對個案與整體市府公務體系的性平、性騷防制機制進行檢討。

羅楚東回應，有關本府同仁遭申訴違反性平案，市府在接獲申訴後即啟動性平調查機制，目前已暫停某顧問的職務，要求其配合調查；環保局某股長則由環保局成立調查委員會，將該同仁調離現職、靜候調查。

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