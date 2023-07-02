中興紡織廠大火2人傷重不治 殘火處理中

桃園市楊梅區中興紡織廠今發生火警，消防出動逾百人到場救援，火勢從4樓延燒至6樓，該廠今天適逢歲修封館，3名人員受困，1人自5樓窗台被救出無大礙，2人被尋獲時已失去生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。

桃園消防今上午接獲通報，中興紡織廠冒出強勁火勢，黑煙直竄天際，到場確認現場為5層樓、6樓鐵皮加蓋廠房，起火層位在4樓，火勢從4樓燒至6樓，緊急派員調查受困情形並布水線灌救。

據了解，當時廠房內身在5樓的30歲吳姓男員工自行逃出，消防人員於5樓窗口救出紡織廠30歲陳姓男員工，嗆傷送醫治療，後於6樓廠房出入口處，尋獲64歲洪姓與邱姓外包商員工，2人失去生命跡象，送醫搶救後稍早仍傷重不治。

獲救的陳姓員工說，火警當下看到有煙飄到5樓，就趕快跑去窗台求救，不清楚其他樓層人員狀況，外包商人員今天應是到廠內檢修或清理濾網作業。附近民眾表示，一早就看到廠房冒出濃濃黑煙，到接近下午2點時，都還有些微火勢延燒，還頻頻傳出「碰」的巨響。

消防表示，今午11時24分初步控制住火勢、11時41分熄滅，目前正在處理殘火中，確切起火原因、燃燒物、燃燒面積等，仍待火調人員進一步釐清。