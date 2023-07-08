桃園市楊梅區瑞梅國小畢業生任亞珍的爸爸是退伍軍人，媽媽是大陸新住民，她出生時，因為爸爸生病，任亞珍被送到大陸外婆家，5歲才來台。她小一時父親過世，母親拉拔其長大，任亞珍不畏困難，在閩南語朗讀得到楊梅區第一，英文也獲得桃園市英文讀者劇場「佳作」。

任亞珍的爸爸是退伍軍人，媽媽是大陸新移民，一生下來，家裡因照顧生病的爸爸，媽媽就把任亞珍送到大陸的外婆家，五歲才回來台灣，所以任亞珍花了不少時間來適應台灣的環境。

爸爸在任亞珍小一時過世，媽媽雖然傷心痛苦，但還是打起精神照顧任亞珍。但當時住的房子，因為媽媽不了解相關法令程序，而被仲介誤導，最後只能搬離，並在外租屋。媽媽為了照顧任亞珍，擔任居服員，工作辛苦且薪水不多，但媽媽還是把受照顧者當成自己親人對待，也讓任亞珍學會不論多艱苦、煎熬，都要知道感恩、知恩。

特別的是任亞珍在代表學校參加閩南語朗讀競賽，經過不斷苦練，小三時在楊梅區獲得第3名。她持續練習下，在小五得到楊梅區第一，以新住民之姿，有此結果令人驚艷。她英文也有好表現，曾獲得桃園市英文讀者劇場「佳作」。

任亞珍提到，自己自動自發，持續努力不放棄，且不管面對什麼困難，都會努力做好。若看到有人需要幫忙，也會盡力協助。若同學遇到煩心、不愉快的事情，也會給予建議，更勇於面對不懂、不會的事情。