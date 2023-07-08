新北市汐止今（8）日中午許突然發生一起火燒車意外，火勢猛烈到蔓延至另外3輛車，最終全被燒成骨架，所幸無人傷亡，詳細起火原因仍有待釐清。

這起火警發生在今日中午12時30分許，1輛放置在汐萬路二段附近的報廢車因不明原因突然起火，結果火勢一發不可收拾，導致另外3輛報廢車瞬間陷入火海；新北市消防局獲報隨即派遣8車21人趕赴救援，雖然火勢迅速在10分鐘左右即撲滅，不過4輛報廢車已燒成骨架，詳細起火原因仍有待釐清。

新北市政府消防局表示，車輛靜止停於戶外仍然有機會起火燃燒，主要原因是因汽車電瓶正極仍接有電源，當電瓶正負極接不良而產生火花，進而燃燒起火。

消防局指出，停於室外的車輛若經烈日曝曬後，車內溫度可上升至50℃以上，這時車內如果放置如打火機、瓦斯罐、精油、芳香劑等易燃物，就有可能起火，尤其塑膠打火機內容物為丁烷，其常溫常壓下為氣態，經加壓冷卻為液態充填於容器，如經受熱會使容器內壓力增加，打火機就有可能爆裂而起火。

消防局表示，另外容易產生折射的物品，如玻璃瓶、寶特瓶、眼鏡等，可能因陽光折射聚熱，進而引燃車內物品及內裝。