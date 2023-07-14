高雄市楠梓科技產業園區日商塑美貝科技廠14日發生火警，頻頻傳出爆炸聲，並冒出大量濃煙，國民黨立委參選人李眉蓁、李明璇痛斥「台積電不來，工安事故卻一直來」，要求經濟部、勞動部在最短時間提出檢討報告，並對高雄所有工業園區實施體檢及勞動檢查。

楠梓科技產業園區14日發生嚴重火警，劇烈火勢、黑色濃煙直竄天際，李眉蓁、李明璇合力斥責「台積電不來，工安事故一直來」，直指經濟部對所屬工業園區管理不當，勞動部及市府勞檢不力，才讓高雄工安事故從南爆到北。

李眉蓁指出，經濟部和高市府四處開發產業園區，為了迎接台積電進駐，更加速開發楠梓產業園區，但既有園區卻連最基本的安全問題都做不好。她要求經濟部必須對所屬工業園區進行全面體檢，徹查所有石化園區、科學園區、加工出口區、科技產業園區內的塑化原料儲存設施，同時勞動部和市府應該對所有產業園區全面勞檢。這次的爆炸事故若是因經濟部管理不當、勞動部勞檢不力，一定要有人出來負責。

李明璇指出，高雄工安意外一再上演，特別是小港區今年不斷發生狀況，1月有勞工遭曳引車斗砸中送醫不治，3月分別發生2起吊車傾倒事故，4月再發生勞工與吊車架、板模從高處墜落地面而亡，6月則先是建案鷹架掉落鄰房，再來是勞工掉入爐石粉料槽造成1人身亡，隨後又再度發生勞工遭觸電身亡。

李明璇怒轟，明明3月底勞工局才做過勞檢，為何還一直發生工安事件。日前勞動部長許銘春因補助高雄3000多萬預算辦活動，被同黨立委批評拍高雄市長陳其邁馬屁，結果陳其邁急忙聲援許銘春，呼籲陳其邁不要只顧著聲援勞動部長，卻忘了基層弱勢勞工和勞工安全。