圖／擷取自台積電官網

晶圓代工廠台積電（2330）線上法人說明會20日登場，公布截至今年6月30日的第2季財務報告，合併營4808.4億元、年減10％，稅後純益1818億元，每股盈餘為7.01元，兩者皆較去年同期減少23.3％，而與第1季相比，第2季營收減少5.5％、稅後純益減少12.2％。

財務報告指出，以美元計算，台積電今年第2季營收為156.8億美元，年減13.7％，且較上季減少6.2％；第2季毛利率54.1％，營業利益率為42.0％，稅後純益率則為37.8％。

而第2季5奈米製程出貨量，佔2023年第2季晶圓銷售金額的30％，7奈米製程則佔23％，整體而言，先進製程佔達到全季整體晶圓銷售金額的53％。

晶圓代工廠台積電線上法人說明會20日登場。（王惠慧攝）

展望第三季，法人認為智慧型手機逆風趨勢依舊，將影響高階製程毛利表現，在AI伺服器尚未達規模經濟之際，一般的伺服器表現平淡。第三季法人估計季增幅度不高，毛利率略低於過往水準。然而台積電佔有AI要角的優勢，5奈米產能利用率持續改善，3奈米也如火如荼地擴充產能，進入良率爬升周期，重點關注CoWoS擴產速度。