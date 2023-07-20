繼輝達執行長黃仁勳5月底旋風來台後，超微執行長蘇姿丰本週也抵台訪問，低調拜訪台灣供應鏈廠商，兩大晶片巨擘先後來台固樁引發關注。財信傳媒董事長謝金河則分析兩大原因，首先是和大陸有關，再來是輝達、超微都倚賴台積電的先進製程。

謝金河接受「筱君 台灣 PLUS」專訪時說，AI供應鏈現在一定要離開大陸，這和安全因素有關。再者，所有輝達和超微的晶片，百分之百都要透過台積電生產，他強調，台灣AI陣容非常驚人。

謝金河提到，台灣半導體產業是支應輝達和超微唯一且最重要的核心，如果沒有台積電，就沒有在GPU領域的強大競爭力，雖然別人可能也有辦法生產，但絕對沒有台積電優秀。

謝金河進一步說明，台灣AI供應鏈火藥庫從晶片延伸至相關的IP，再往下，還有AI伺服器跟相關機殼的製造等，他認為台灣處在一個強勁的競爭態勢。

財經專家黃世聰先前在《關鍵時刻》節目中表示，不論是由輝達或超微領軍，台灣都在最核心的位置，他強調台灣是AI發展的軍火庫，因為國際大廠要發展AI，所需要的先進製程、封裝、記憶體、高速運算等硬體製造都是在台灣生產。他提到，受美國禁令影響，AI伺服器不能在大陸生產，只能在台灣做，AI供應鏈全部也都在台灣，因此，不論是輝達或超微要搶市占率，一定都是找台灣廠商來互相合作。