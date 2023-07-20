台積電指出，今年毛利率面臨稼動率下滑、3奈米量產、海外據點擴展、成本上升等通膨因素挑戰，但公司將持續致力優化內部成本，以維持今年獲利表現。儘管面臨短期挑戰，仍預期長期毛利率達53％目標可望達成。

台積電財務長暨發言人黃仁昭表示，台積電每年資本支出規畫均以客戶未來數年需求及成長為考量，鑒於市場短期不確定因素，將適度調整及緊縮資本支出，但今年資本支出預期可達320～360億美元預期的低標。

製程技術方面，台積電指出3奈米N3製程已進入量產並具備良好良率，已看到市場對N3製程的旺盛需求，並預期在高速運算（HPC）及智慧手機相關應用帶動下，下半年N3製程將強勁成長，預估今年將貢獻營收4～6％。

而進階版的3奈米N3E製程，則具備更好的效能、功耗及良率，目前已通過驗證並達成效率及良率目標，預計今年第四季量產。至於採用奈米片（Nanosheet）電晶體結構的2奈米N2製程研發進展順利，將如期於2025年進入量產。

海外布局方面，台積電董事長劉德音表示，日本廠將按計畫於2024年底量產，生產12/16、22/28奈米製程。美國亞利桑那州廠目前進入處理及安裝最先進精密設備的關鍵階段，但面臨安裝設備的專業人員數不足等挑戰，因此預期量產進度將自2024年底延後至2025年。

歐洲方面，台積電正與客戶及夥伴接洽，依據客戶及政府支持水準，評估在德國建置車用特殊製程晶圓廠可能性。中國大陸則依計畫擴增南京廠28奈米製程產能，同時持續在台灣投資並擴產，以支援客戶成長。