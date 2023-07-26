科技巨頭谷歌（Google）和微軟（Microsoft）今天公布財報，上季獲利雙雙優於預期；人工智慧（AI）夯熱激發投資者熱情，也為科技產業注入新血。

微軟連2季獲利和銷售飆升，達到共同創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）創業48年以來的最高水準。

微軟財報顯示，上季（4月至6月）淨利為201億美元，較上年同期成長20%，表現超出預期；上季銷售為562億美元，也優於預期，不過增幅較前一季度放緩。

Google母公司Alphabet今天公布的獲利也超出市場預期，主因數位廣告收入復甦，加上雲端業務成長；Alphabet上季淨利為187億美元，營收為746億美元。

微軟與OpenAI合作推出聊天機器人ChatGPT後引發科技熱潮，Google也緊追其後推出自家AI產品。

微軟很快利用AI功能增強旗下Bing搜尋引擎，但Google的領導地位並未見受威脅，仍穩占全球約9成的市場。