我國政府關向網站平台提報詐騙廣告，google被質疑下架率62％，成效偏低；Google今舉辦「Decode Google-解密數位廣告安全」媒體會，透露下架率偏低遇到的3大難題；首先，政府檢舉單位的內容不一定是廣告，很多是創作者Po上去的內容、並非廣告，Google無法處置；第二，是單純網頁，透過搜尋來到這個網頁，即使內容可能從事詐騙，礙於網頁屬於個人所有，Google沒有權利採取行動。

第三，透過點擊字串來到一個超連結，詐騙者引導受眾來到想進入的網站上，Google接獲檢舉後，可以做的是，廣告將不再出現在平台上，但這不意味，這個超連結所搭載的廣告被移除；這三點說明，遭檢舉的疑似詐騙廣告下架率偏低的主要原因。

Google表示，去年全球遭到移除的廣告多達52億則，也停權了670萬個廣告帳戶，強調並非沒有作為，詐騙廣告下架統計數據與技術將會愈來愈精準，也會與各國政府密切配合打擊犯罪。