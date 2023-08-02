有媒體在2日報導，有詐騙集團拿日本西瓜卡儲值洗錢，恐怕上萬人受害。刑事局今晚回應，經統計今年1月1日起至7月31日止，查詢165專線接獲民眾反映，或報稱以日本西瓜卡「Suica」為關鍵字、爭議款交易店家名稱為Suica的詐騙案件僅有30件，不清楚媒體報導的數據從何而來。

歹徒發送詐騙簡訊及廣告，誘騙民眾點擊。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

歹徒發送詐騙簡訊及廣告，誘騙民眾點擊。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

歹徒發送詐騙簡訊及廣告，誘騙民眾點擊。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局表示，分析這類犯罪手法，歹徒會先傳送詐騙廣告及簡訊連結，民眾點擊「偽冒連鎖速食店優惠餐卷」等假訊息貼文後，再依網頁指示輸入信用卡號、驗證碼及簡訊OTP等資料，然後即遭到盜刷。

民眾經發卡銀行推播APP或簡訊通知，才知道被盜刷，消費款項被拿去作為西瓜卡(Suica) 儲值之用，再報警信用卡遭盜刷。

刑事局目前已組成專案小組，將清查廣告及簡訊來源，並聯手NCC以及電信公司，跨部會公私協力共同堵詐，積極溯源偵辦。

刑事局表示，不法分子常隨熱門新聞時事議題、產品促銷廣告資訊、貨運業者、政府機關或帳單欠費等，發送釣魚簡訊或連結，藉此誘騙民眾點擊，盜取民眾個資及金融資訊。特別呼籲民眾勿點擊來路不明之簡訊連結。如接獲不明詐騙簡訊，除撥打165專線查證外，亦可透過「165全民防騙官網或警政服務App」，將訊息內容截圖或複製連結，進行詐騙訊息檢舉；如信用卡資料不慎外洩而遭盜刷，可先電話撥打信用卡客服申請止付，並立即向警方報案以確保自身權益。