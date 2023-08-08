年僅17歲陳姓少年暑期從事車手工作遭警識破，經警方勸說，協助警方逮捕上手19歲賴姓共犯，查獲合計近80萬元現金。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

年僅17歲陳姓少年利用暑期從事車手工作，日前到大里區1處超商提款時，因其不斷操作手機、神情緊張，遭警方察覺異狀上前盤查，經警方勸說後坦承犯行，並協助警方逮捕上手19歲賴姓共犯，查獲合計近80萬元的現金，全案依詐欺及洗錢防制法送辦，持續上溯源擴大偵辦中。

台中市警察局霧峰分局成功派出所員警何孟芝日前中午12時許執行超商便衣守望勤務，發現有名年輕男子於領錢時不停操作手機、神情緊張，且提領出10餘萬現金，員警察覺異狀上前表明身分盤查。

起初，陳男謊稱到大里區找朋友，並稱這些是友人欠他的錢，但面對員警更進一步詢問卡片等問題時，陳姓少年卻開始支吾其詞，無法交代卡片來源及裝於紙袋所提領大量現金的原因；員警見該名少年原先乘坐計程車而來，無任何原因提領大量現金，且該年紀不應身懷10餘萬現鈔，研判應是從事詐欺車手，呼叫線上制服警力前來協助盤查。

經過警方勸說並曉以大義，告訴陳男後續將面對的刑責等問題，終於突破其心防，他向警方坦承想利用暑期打工，誤入歧途從事起詐欺車手，不料初次犯行就被警方查獲，願意帶同警方找到上手共犯。

經陳姓少年協助下，警方於國光路指定交付贓款及提款卡的地點，趁賴姓共犯取款時順利將其逮捕，並在賴嫌的車上再查獲現金65萬6千元贓款，連同陳男提領的數額加起來近80萬元，警方將2人帶回偵辦，全案依詐欺及洗錢防制法移送台中地檢署偵辦，並交由偵查隊擴大清查該詐騙集團。

霧峰分局長陳祥麟說，暑假期間正是打工旺季，詐騙集團常利用工時彈性、輕鬆賺錢等話術吸引涉世未深的青少年加入提領車手的工作，或協助詐騙集團領取面交現金等，而淪為詐騙集團的同夥，但殊不知所面臨的不只有刑責，後續還有民事上賠償問題，提醒青少年求職過程中應提高警覺，面對公司的不合理要求及趁機騙取存摺及個人重要證件時，應詳加查證應徵公司，以免受騙上當。