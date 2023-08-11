瘦車手徐男穿著西裝取款遭活逮。（警方提供／孫英哲彰化傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

彰化縣花壇鄉一名半百婦人，遭詐騙集團騙走400多萬元，她大夢初醒後報案和警方合作，與詐騙集團約定面交93萬元，她看到一胖一瘦的兩名年輕車子乘坐BMW轎跑車前來取款時，心痛自己血汗錢及向親友借貸的款項被詐騙拿去開豪車享受，恨得牙癢癢，見警方將兩嫌逮捕，終讓她稍稍釋懷。

「詐騙集團太可惡了！」昨天下午該名50多歲的顏姓家庭主婦哭哭啼啼走進彰化警分局花壇分駐所報案，訴說自己遇上假投資詐騙，前前後後共被騙走400多萬元，這些錢除了是她平日的積蓄，許多都還是她向親友借來的，被騙光光後她真的不知道該怎麼辦，也不敢讓家人知道。

警方聽完婦人的悲慘遭遇後，要婦人再不動聲色地連繫詐騙集團，並與對方約定在住家面交93萬元投資款項。

警方完成埋伏部署後不久，果真看到1輛新車價超過360萬元的BMW 535i GT轎跑車出現，隨後一名穿著西裝的瘦小男子下車進入婦人住家，該轎跑車內則坐則1名身形肥胖的男子。警方研判胖瘦二人組即是車手，隨即收網逮捕瘦車手徐男及胖車手塗男。

當時坐在轎跑車駕駛座的塗男被逮時，他不知道自己早被警方盯上，竟還辯稱瞎扯他是看到有一名穿西裝的瘦小男子好像是車手進入民宅要取款，他躲在車內跟拍過程，是想將影片爆料出來，讓大家知道詐騙集團的行徑。

警方除現場逮捕徐、塗二嫌，還起出2萬1千元現金、偽造工作證、偽造印章收據，還有彈簧刀，並在車內起出毒品咖啡包、K他命等贓物，連同犯案的豪華轎車全部依法查扣，警訊後並依詐欺及違反《毒品危害防制條例》等罪嫌移送法辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！