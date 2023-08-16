彰化市蛋黃酥名店不二坊今天開放電話預購中秋訂單，許多民眾發現電話根本打不通。（孫英哲攝）

彰化市蛋黃酥名店不二坊，公告今天開放電話預購中秋節訂單，若電話轉語音信箱即表示訂單已滿，結果許多民眾發現早上9點過後電話就已撥不通，直接轉入語音信箱，直呼「太誇張！」民眾表示，現在連中元節都還沒到，中秋節的訂單就搶不到了，實在有夠搶手。

彰化市今天一早7點多雖下起大雨，但位於彰化市中正路的不二坊店門已排了約20幾位民眾，等待店門一開就要現購蛋黃酥；除現場民眾外，更多人則是等待上午9點過後，打電話預購中秋節訂單，然當9點一到，他們卻發現不二坊的電話根本打不通。

彰化不二坊在其臉書粉絲專頁貼出2023年中秋節公告聲明指出，該店將於8月16日起開放中秋節訂單，接受電話訂購時間為每天上午9點至12點及下午2點30分至5點30分，電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量。

不二坊公告表示，中秋節訂單不接受宅配需求，僅提供現場取貨服務。開放中秋節電話訂單一星期內，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受訂單，後續將另行公告。

不二坊的訂單有多滿？除了中秋預購電話一開放就訂單全滿而打不通外，有民眾久聞不二坊蛋黃酥大名，想大批採購分贈給員工及親朋好友，因此與不二坊店家接洽下單1千盒中秋蛋黃酥禮盒，不料，店家因中秋訂單已滿載，只得推掉這筆大訂單，這也讓人見識到不二坊蛋黃酥的搶手程度。